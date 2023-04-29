Пациентке из Югры успешно провели операцию в тюменской больнице

Врачи тюменской ОКБ №1 прооперировали 47-летнюю пациентку из Югры. У женщины выявили новообразования, которые, спустя несколько лет, стали расти и множиться. Ухудшение самочувствия произошло за пару месяцев. Миоматозные узлы увеличились и пациентке посоветовали удалить миому вместе с маткой.

"Это непростая операция, ввиду серьезных последствий. Она проводится, когда другие методы лечения оказались неэффективными, — рассказал Владимир Горбунов, рентгенхирург ОКБ №1. — Совместно с гинекологами мы приняли другое решение: выполнить пациентке эндоваскулярную эмболизацию маточных артерий. То есть перекрыть артерии, которые снабжают миому кровью. При этом матка продолжает выполнять свои функции, а клетки опухоли попросту погибают и замещаются соединительной тканью".

Такая операция легче переносится и имеет крайне высокую эффективность. Результат лечения ощущается уже в первый месяц. По словам лечащего врача-гинеколога, операция была выполнена отлично, уточнила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ № 1 (г. Тюмень).