Известны результаты досрочного периода ЕГЭ

В Тюменской области завершился досрочный период единого государственного экзамена, в котором приняло участие порядка 150 человек. В основном это выпускники прошлых лет, а также школьники, которые по каким-либо уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в основные даты. Экзамен прошёл в штатном режиме, без нарушений.
Самыми массовыми экзаменами стали русский язык, математика и обществознание.
Ознакомиться со своими результатами можно через специальный сервис на сайте Рособрнадзора.
26 мая стартует основной период ЕГЭ - выпускники сдадут географию, литературу и химию.
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