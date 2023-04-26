Известны результаты досрочного периода ЕГЭ

В Тюменской области завершился досрочный период единого государственного экзамена, в котором приняло участие порядка 150 человек. В основном это выпускники прошлых лет, а также школьники, которые по каким-либо уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в основные даты. Экзамен прошёл в штатном режиме, без нарушений.

Самыми массовыми экзаменами стали русский язык, математика и обществознание.

Ознакомиться со своими результатами можно через специальный сервис на сайте Рособрнадзора.

26 мая стартует основной период ЕГЭ - выпускники сдадут географию, литературу и химию.