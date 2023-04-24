Тюменцы смогут посетить выставку про героев спецоперации

25 апреля в Историческом парке "Россия – Моя история" состоится открытие мультимедийного выставочного проекта "Герои спецоперации в графических новеллах" .

Проект разработан университетом "Синергия" и Российским обществом "Знание". Выставка повествует о солдатах и офицерах – участниках специальной военной операции. Она создана в необычном формате: основа – это графические новеллы, созданные художниками на основе реальных историй.

Проект всероссийский, в Тюменском Историческом парке выставка будет работать с 24 апреля до 9 мая 2023 года.