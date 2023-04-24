Моор подарил детем Югры сто путевок в Тобольск

10:20 24 апреля 2023
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Александр Моор в подарок от Тюменской области передал юным жителям Югры из семей военнослужащих 100 турпутевок в духовную столицу Западной Сибири - Тобольск.

Вручение состоялось в рамках IV Всероссийского форума национального единства в Ханты-Мансийске.

По мнению губернатора, организация турпоездок по территориям Уральского федерального округа для детей из семей военнослужащих даст им "возможность отдохнуть и познакомиться с историей и культурой соседей, а главное, - укрепить чувство национальной идентичности, увидеть, как в мире и согласии в наших регионах живут представители разных народов, вероисповеданий, подружиться со сверстниками”.

Теги: Александр Моор , дети , туризм , ХМАО-Югра
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