Моор подарил детем Югры сто путевок в Тобольск

Александр Моор в подарок от Тюменской области передал юным жителям Югры из семей военнослужащих 100 турпутевок в духовную столицу Западной Сибири - Тобольск.

Вручение состоялось в рамках IV Всероссийского форума национального единства в Ханты-Мансийске.

По мнению губернатора, организация турпоездок по территориям Уральского федерального округа для детей из семей военнослужащих даст им "возможность отдохнуть и познакомиться с историей и культурой соседей, а главное, - укрепить чувство национальной идентичности, увидеть, как в мире и согласии в наших регионах живут представители разных народов, вероисповеданий, подружиться со сверстниками”.