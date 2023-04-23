Рекомендации начинающим садоводам дала тюменская дачница

14:41 23 апреля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Огурцы непросто выращивать в рассаде: то падает, то вытягивается. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать ряд условий.

- Ставьте рассаду огурцов на хорошо освещенное место или включайте фитолампу, - советует опытная огородница Нина Петрова. – Оптимальная температура воздуха в доме должна быть +25 градусов, влажность - около 45-50%. Обильный полив не приветствуется, берегите рассаду огурцов от сквозняков и не сажайте ее в тесную посуду, иначе сеянцы начнут "конкурировать" между собой, стремясь обогнать друг друга в росте. Иногда огуречная рассада начинает вытягиваться с появления первых листочков, в таком случае аккуратно оборвите нижний лист. Сеянец застрессует и замедлит рост.

Досыпка хорошо прогретой и сухой земли тоже помогает приостановить вытягивание рассады огурца.
Нина Петрова рекомендовала начинающим садоводам подкормить рассаду огурцов, чтобы она росла коренастой, сообщает КП-Тюмень

- Я применяю разные подкормки, но одновременно поливать можно только одной, - заострила внимание дачница. - Отлично откликается огуречная рассада на смесь из сульфата калия и мочевины. Мне больше нравится подкормка из 2 чайных ложек золы, 2 капель йода и 3 столовых ложек молока. Все это замешивайте в трехлитровой банке и настаивайте сутки. Перед применением встряхните, и полейте по 3-5 столовых ложек на каждый сеянец.

Теги: садоводы , советы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2023