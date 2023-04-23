Рекомендации начинающим садоводам дала тюменская дачница

Огурцы непросто выращивать в рассаде: то падает, то вытягивается. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать ряд условий.

- Ставьте рассаду огурцов на хорошо освещенное место или включайте фитолампу, - советует опытная огородница Нина Петрова. – Оптимальная температура воздуха в доме должна быть +25 градусов, влажность - около 45-50%. Обильный полив не приветствуется, берегите рассаду огурцов от сквозняков и не сажайте ее в тесную посуду, иначе сеянцы начнут "конкурировать" между собой, стремясь обогнать друг друга в росте. Иногда огуречная рассада начинает вытягиваться с появления первых листочков, в таком случае аккуратно оборвите нижний лист. Сеянец застрессует и замедлит рост.

Досыпка хорошо прогретой и сухой земли тоже помогает приостановить вытягивание рассады огурца.

Нина Петрова рекомендовала начинающим садоводам подкормить рассаду огурцов, чтобы она росла коренастой, сообщает КП-Тюмень

- Я применяю разные подкормки, но одновременно поливать можно только одной, - заострила внимание дачница. - Отлично откликается огуречная рассада на смесь из сульфата калия и мочевины. Мне больше нравится подкормка из 2 чайных ложек золы, 2 капель йода и 3 столовых ложек молока. Все это замешивайте в трехлитровой банке и настаивайте сутки. Перед применением встряхните, и полейте по 3-5 столовых ложек на каждый сеянец.