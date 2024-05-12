Почти 38 тонн мозаики украсят стены и своды тюменского храма

Почти 38 тонн мозаики украсят стены и своды храма в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы, строительство которого продолжается на улице Гастелло. Это будет первый и единственный храм в Тюменской области в уникальном русско-византийском стиле.

В Тюмени стартовали курсы по обучению мозаичному искусству. Мастер-класс ведет Джамиля Шахбанова, мозаичист из Дагестана. Показывает технику кладки мозаики, а также способы нарезки смальты - стекла, которое варят при очень высокой температуре с оксидами металлов.

Первая группа - 25 учеников. По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия при храме в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы стартовали курсы мозаики. В общей сложности планируют обучить 100 человек.

"Всегда любила работать руками. Если можно для своего храма что-то сделать, то хотелось бы. Поэтому пришла на бесплатные курсы", - рассказала прихожанка храма в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы Дина Андреева.

Это будет первый и единственный храм в Тюменской области в уникальном русско-византийском стиле. Площадь поверхностей, выложенных из смальты, - полторы тысячи квадратов. Руководить работами будет специалист московской академии художеств.

Как рассказал настоятель храма отец Александр, в алтарной части разместят иконостас, вверху будет икона Покрова Божьей Матери.

Стены и своды храма украсят почти 38 тонн мозаики. Работы начнут с малого придела. Свой окончательный облик храм обретет к 2030 году. Лики святых выложат из мозаики московские художники, а вот фоны и одежды доверят тюменцам. Работать они будут под непосредственным контролем Тобольско-Тюменской епархии в лице иерея Виталия Ведерникова, руководителя иконописной школы. Все для того, чтобы научить своих специалистов, сообщает Вслух.ру.