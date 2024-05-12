Тюменская домовая роспись выходит на всероссийский уровень

В Тюменской области есть своя неповторимая роспись. Ее особенность в том, что на кисть одновременно берутся две краски: на "пяточку" темная, на "носик" – светлая. А потом делается "растяжка" – краски смешиваются на палитре так, чтобы цвета плавно переходили друг в друга.

По словам народного мастера Союза художников России, исследователя и популяризатора традиционной тюменской домовой росписи Веры Быковой, в этом творчестве простыми приемами можно добиться максимальной выразительности. Каждый мазок и элемент тюменской домовой росписи несет смысловую нагрузку. О том, как развивалось это направление в нашем регионе, рассказала художница, сообщает Тюменская область сегодня.

В 2022 году тюменскую домовую роспись внесли в региональный Реестр объектов нематериального культурного наследия. Это самая большая награда и самый большой результат инициативной группы тюменцев, занятых популяризацией региональной домовой росписи, возникшей еще в XVIII веке. Расцвет промысла относится к 1880-1910 годам, когда крестьяне могли уже не заниматься полевыми работами, а зарабатывали на жизнь именно своим ремеслом.

– Сейчас мы пытаемся снова возродить этот промысел, изучая уже исторические объекты в запасниках фондов в Музее имени И.Я. Словцова и в Нижнесинячихинском заповеднике, – рассказала Вера Быкова.