Управленцы Тюмени могут отправиться на Всероссийский форум

Всероссийский молодежный форум "ОстроVа" пройдет в Южно-Сахалинске с 5 до 11 августа. Более 500 лидеров, управленцев и аналитиков соберутся на площадке события. Зарегистрироваться можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 31 мая.

Тюменцы смогут попасть в кадровый резерв ведущих предприятий страны, узнать, как получить Дальневосточный гектар, возможности для релокации на Сахалин и другие регионы Дальнего Востока, а также увидеть достопримечательности региона. У участников события есть возможность выиграть грант до 1 миллиона рублей на реализацию идеи — защита проектов пройдет во время форума.

Форум для участников от 14 до 35 лет: волонтеров, специалистов по профориентации в сфере образования, молодых семей, педагогов, медиков, специалистов промышленных предприятий, а также участников общероссийского общественно-государственного движения "Движение Первых, Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Молодые люди пройдут образовательную программу по одному их трех направлений, сообщает Мегатюмень.