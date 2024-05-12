Можно успеть подать комиксы и видеоролики на краеведческий конкурс

Комиксы, видеоролики и эссе-экскурсии на краеведческий конкурс "Памятники Тюмени" принимает библиотека истории города имени Андрея Текутьева по 18 мая. В этом году конкурс посвящен 200-летию со дня рождения купца Филимона Колмогорова, победителей ждут ценные призы, рассказала заведующая библиотекой истории города Наталья Роляк.

"На данный момент поступило порядка десятка писем с выполненным творческим заданием. Опыт показывает, что большая часть работ приходит в последние дни конкурса. Основные источники, которые можно использовать при подготовке работы, указаны в положении конкурса на сайте Централизованной городской библиотечной системы, там же есть перечень домов, к которым имел отношение Филимон Колмогоров. В этом году победители могут выиграть умную колонку или фитнес-браслет", — отметила она.

Номинация "Легенды старого дома" рассчитана на ребят 10–14 лет, им необходимо придумать и создать иллюстрированную историю дома Филимона Колмогорова (ул. Щербакова, 4) в стиле графики, комикса. В направлении "По колмогоровским местам" могут участвовать тюменцы в возрасте 15–17 лет, они должны снять видеорепортаж об одном из объектов, связанных с именем купца. Номинация "Кожевенный Лион" предназначена для горожан от 18 лет и старше. Им предлагают написать эссе-экскурсию на тему "Один день из жизни Филимона Колмогорова" с упоминанием объектов, также связанных с биографией Колмогорова.

Заполненные буклеты и конкурсные работы принимаются в любой публичной библиотеке Тюмени или направляются на электронный адрес: citylib-history@yandex.ru, сообщает Тюменская линия.