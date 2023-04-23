Тобольские врачи спасли жизнь пассажиру, следовавшему в Омск

Врачи тобольской областной больницы № 3 спасли жизнь пассажиру автобуса, следовавшего мимо Тобольска в Омск. Бригада скорой доставила пациента в больницу в критическом состоянии с едва различимыми признаками сознания и температурой выше 40 градусов. Мужчине внезапно стало плохо в автобусе, появились признаки острой интоксикации организма.

Компьютерная томография показала обширное воспаление легких и бронхов. Также у мужчины наблюдалась полиорганная недостаточность, которая сильнее всего влияла на работу почек - они практически отказали.

В реанимации ОБ № 3 заведующий терапевтическим отделением Инна Строганова и врач-реаниматолог Алексей Смирнов начали проводить интенсивную терапию. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, лекарствами пытались очистить организм от токсинов, нормализовать электролитный баланс и вывести лишнюю жидкость с помощью высокотехнологичного оборудования экстракорпоральной детоксикации.

Положительная динамика стала заметной после 22 дней пребывания в реанимации. Еще две недели мужчина провел в терапевтическом отделении. После этого его выписали в удовлетворительном состоянии, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).