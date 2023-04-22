Индекс роста цен в Тюменской области ниже, чем по России и в УрФО

Динамику индексов потребительских цен в регионах страны оценил Росстат. Показатели в Тюменской области меньше, чем в целом по России и одни из самых низких в Уральском федеральном округе.



В феврале в Тюменской области потребительские цены выросли на 0,2% по сравнению с декабрем. Продукты подорожали на 1,6%, услуги – на 0,8%. А непродовольственные товары подешевели на 1,8% - это максимальное значение в УрФО.

По индексу на продукты Тюменскую область обгоняет Ямал на 0,1%. Что касается услуг, то лишь в северных округах зафиксировано небольшое снижение в пределах 1%. В других регионах Уральского федерального округа показатели выше, чем у нас.

В целом по УрФО цены на товары и услуги подорожали на 0,9%, в том числе на продукты – на 1,9%. В России – на 1,3% и 2,1% соответственно, сообщил Вслух.ру.