Депутаты гордумы положительно оценили развитие культуры в Тюмени

Итоги реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городе Тюмени" за 2022 год и планы на 2023 год обсудили на заседании постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской гордумы.

Депутатам был представлен детальный отчет по всем направлениям программы, рассчитанной до 2026 года. В 2022 году на ее финансирование из городского бюджета было израсходовано 1,1 млрд рублей, в городе проведено более двух тысяч мероприятий, 95 из них были общегородскими. План по вовлечению жителей города в культурно-массовые события перевыполнен на 16%.

В числе позитивных тенденций, по мнению председателя постоянной комиссии Елены Бойко, нужно отметить расширение форматов работы с населением, большую вовлеченность в различные культурные события детей и молодежи и широкий выбор мероприятий для проведения досуга и отдыха. Особо она отметила то, что в развитие культурной инфраструктуры города включается бизнес. В качестве примеров можно привести художественную школу имени Митинского и центр "Гармония". Помогают реализовывать различные культурные проекты и победы в грантовых конкурсах.

"Мы уверены, что все обязательства, взятые в начале данной муниципальной программы, будут реализованы. Мы видим, как преображается наша культурная среда, насколько активнее вовлекаются в нее жители города. Мы довольны и как депутаты, и как обычные жители тем, что сегодня нам предлагает культура Тюмени. Каждый может выбрать событие или мероприятие, которое будет соответствовать его запросу", - подчеркнула Елена Бойко.