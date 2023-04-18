Главным режиссером Тобольского драмтеатра стал Денис Юдин

Главным режиссером Тобольского драматического театра назначен Денис Юдин.
Юдин выпускник Самарского педуниверситетп с присвоением квалификации учитель-режиссёр, преподаватель мировой художественной культуры. Выпускник Театрального института им. Щукина по специальности режиссура театра. Работал артистом театра "Самарская площадь" и молодежного театра "Ангажемент", где у него в послужном списке более 50 ролей и 16 постановок.
С Тобольским драмтеатром режиссер сотрудничает с 2017 года. Поставил комедию "Моя жена — лгунья" по пьесе Маргарет Мэйо и Мориса Эннекена, спектакль "Домик" — винтажную комедию Валентина Катаева. В октябре прошлого года со спектаклем "Васса Железнова" вернул в репертуар старейшего сибирского театра имя Максима Горького.
На сцену театра Денис Юдин будет выходить не только как главный режиссер, но и как артист драмы, ведущий мастер сцены.
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