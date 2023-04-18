Зависимые подростки проходят реабилитацию в "Ступенях"

В Тюменской области стартовала очередная трехмесячная смена реабилитационной программы "Ступени" для 50 подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ.

Проект позволяет уберечь несовершеннолетних от негативных явлений. В программе комплекс воспитательных, спортивных, досуговых и профилактических мероприятий. Помимо этого, квалифицированные специалисты осуществляют психолого-психотерапевтическое и медицинское сопровождение каждого участника проекта, причем без отрыва от учебного процесса, предусмотренного школьными стандартами. Кроме того, 20 несовершеннолетних во время реабилитации получат профессию "плотник" или "швея".

По словам директора областного центра профилактики и реабилитации Наримана Караисаева, тюменская медико-воспитательная разработка уникальна, речь идет о подходах, объединяющих медико-психологические и социально-педагогические методы воздействия, а также опоре на позитивные, значимые для каждого подростка ценности, которые движут им как в ходе курса реабилитации, так и в последующей жизни.

Процесс реабилитации выстроен так, что все задействованы каждую минуту, для того чтобы у них не оставалось времени даже думать о глупостях. На протяжении всей смены с ребятами проводятся мероприятия воспитательной, профилактической, спортивно-оздоровительной, трудотерапевтической направленности, с ними работают медики, психологи, социальные педагоги, культорганизаторы и другие специалисты. За три месяца подростки смогут поправить свое физическое и психическое здоровье, а также подготовиться к новой жизни, свободной от зависимостей и собственных слабостей.