Школьный музей в Каменке пополнился новыми экспонатами с фронта

Военнослужащий "Ермака" передал в школу Тюменского района экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в зоне выполнения боевых задач.
Личные вещи красноармейцев обнаружили при обустройстве укрепрайонов. Бойцы тюменского подразделения нашли каски, медальоны, саперные лопатки, фляги. Экспонаты подарили школьному музею села Каменка.
"Нас расположили именно в этих местах, где наши прадеды в свое время воевали, защищали Советский Союз. Мы этого даже не знали. Когда начали укрепляться, окапываться, натыкались на вещи. Нашим командиром было принято решение их передать в школу", - отметил Виталий, сейчас он находится в отпуске.
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