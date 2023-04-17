Мюзикл для детей и подростков "Реальный двор" покажут в Тюмени

Современный мюзикл "Реальный двор" возвращается на тюменскую сцену спустя почти пять лет. С 11 по 14 мая на сцене театрального центра "РяДом" зрители смогут увидеть 6 постановок.

За 50 минут представления актеры 7-13 лет покажут полноценный день из жизни современных подростков, который может состоять из "гаджетов и лайков" или активных дворовых игр. Вход на постановку бесплатный благодаря поддержке Фонда культурных инициатив.

Более 20 детей будут появляться на сцене в разных амплуа. Им предстоит петь,

танцевать, играть драматические роли и даже забивать голы в баскетболе. Группа дворовых ребят постарается объяснить ценителям телефонов, чем прекрасны уличные игры. А увлеченные гаджетами подростки покажут новым знакомым, какие возможности может сегодня дать интернет.

"Нам кажется, что мюзикл получился искренним – темы противостояния гаджетов и прогулок во дворе понятны детям, и актеры по-настоящему проживают свои роли. А кроме полного погружения в игру на сцене они еще и поют – это сложно, но ребята прекрасно справляются со своими задачами", – рассказала музыкальный руководитель проекта Надежда Соломатова.

За пять лет перерыва в мюзикле на 90% обновился состав. Прежние

актеры старшей группы поступили в профессиональные училища и академии и

продолжают развивать свои музыкальные таланты. Среди них Георгий Дробышев (ученик Ларисы Долиной), Вика Воронцова (учится в ГИТИСе на курсе Валерии Ланской на факультете мюзикла), Лаврентий Маркин (учится в РАМ им. Гнесиных). В роли "старшаков" теперь подросшие актеры младшей группы – ученики музыкального театра "Соломинка".

Режиссер мюзикла и автор стихов – Артем Васильев. Композитор – Юлия Перминова. Музыкальный руководитель проекта – Надежда Соломатова.

Ольга Панова