Как взять студенту академический отпуск, рассказали тюменцам

Студенты высшего или среднего профессионального образовательного учреждения имеют право взять перерыв от учебы по ряду обстоятельства. Отпуск может быть предоставлен неограниченное количество раз студентам любой формы обучения и курса на максимальный срок в два года. Об этом корреспондент издания "Тюменская область сегодня" узнал на портале Объясняем.рф.

Оформить академический отпуск можно, в первую очередь, по семейным обстоятельствам, связанным с потерей родителей или уходом за больным или пожилым родственником. В случае беременности студентки, дальнейших родов и ухода за ребенком.

Взять перерыв от учебы можно по медицинским показаниям, если состояние здоровья требует длительного лечения. Для студентов на коммерции актуальной причиной может стать невозможность временно оплачивать обучение в связи с трудным материальным положением.

Служба в армии, срочная и по контракту, прохождение стажировки в компании или за рубежом также являются основанием для оформления академического отпуска. Каждое учебное заведение допускает ряд дополнительных причин, уточнить которые можно в деканате.