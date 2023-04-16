Какие витамины нужно принимать весной, рассказала врач

Причиной слабости, утомляемости, плохого самочувствия и настроения без видимой причины может быть недостаток определенных витаминов в организме. Снижение аппетита, сухость кожных покровов и слизистых оболочек также могут быть сигналом.

– Определить недостаток того или иного витамина поможет врач-терапевт. На приеме он проведет опрос, соберет жалобы, осмотрит вас и после назначит лабораторные исследования. Они определят уровень того или иного витамина в организме. Витамины стоит принимать только по назначению врача, соблюдая дозировки и правила приема, – рассказала корреспонденту "Тюменской области сегодня" заведующая отделением профилактики городской поликлиники №8 Анастасия Гук.

Бесконтрольный прием витаминов опасен их избытком, который может сказаться на здоровье. Следует помнить, что не все полезные элементы совместимы, а некоторые и вовсе мешают работе друг друга.