Проект по поддержке городских сообществ запустят в Тюмени

"Контора пароходства" запускает обновленную программу по поддержке городских создателей и сообществ. Для участия нужно соответствовать одному из векторов: современное искусство, изменение городской среды, развитие площадки мультицентра и прилегающей территории набережной.

Программа состоит из семи слотов: фотосопровождение мероприятия, помощь в создании трека на студии звукозаписи, настройка таргетированной рекламы, стажировка в сфере креативных индустрий. А также консультации SMM-специалиста, куратора художественных инициатив и режиссера художественно-театральных проектов.

— В этом году мы решили обновить проект. Добавили постоянных экспертов для консультаций, организации для стажировок и решили запустить образовательную программу. Нам важно, чтобы участники получили конкретный результат, поэтому сделали проект более конкретным и четким, — рассказала Елена Клейман, руководитель отдела поддержки сообществ.

Заявки принимаются от молодежных творческих сообществ, инициативных граждан от 18 до 35 лет, осуществляющих свою деятельность на территории Тюменской области. Для участия необходимо заполнить анкету, описать проект и рассказать, зачем нужна поддержка, сообщила КП-Тюмень.