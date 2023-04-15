О способах борьбы с проволочником на дачном участке рассказали тюменцы

Если садовая почва заражена проволочником, хорошего урожая не будет, считает эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова.

Проволочный червь может жить в почве до 5 лет при благоприятных для него условиях и наличии пищи. Самые опасные личинки – которые достигли 2–4-летнего возраста, они наносят больший урон урожаю.

Если почва сильно заражена вредителем, рекомендуют два года не сажать основную культуру, а посеять сидераты с последующим запахиванием их в грунт.

Из народных средств в борьбе с проволочником поможет луковая шелуха – ее добавляют в каждую лунку при посадке картофеля.

Проволочник не терпит соседства с бобовыми, поэтому в посадках картошки можно смело устраивать грядки с фасолью, бобами, горохом. Эти культуры также улучшат состав почвы, обогатив ее азотом.

– Борьбу с проволочником можно начинать ранней весной, когда стаял снег и почва подсохла. По периметру участка разложить разрезанные клубни картофеля – это ловушки, в которые попадутся голодные после зимы вредители: аромат картофеля их привлечет.

Через 3-4 дня нужно собрать картофель вместе с вредителями и уничтожить. Можно соорудить ловушку-приманку. В стеклянную 0,5-литровую банку положить несколько кусков картофеля и моркови, банку закопать по горлышко и сделать указатель. Через каждые 2 дня ловушку проверять и попавшихся вредителей уничтожать, сообщает "Тюменская область сегодня".