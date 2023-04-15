Весеннюю подкормку сада лучше начинать с азотных удобрений, считают эксперты

Внесение первых удобрений обеспечит насыщение почвы полезными веществами и создание благоприятных условий для роста, цветения и плодоношения.

По словам главного агронома тюменского филиала Россельхозцентра Анастасии Проскуриной, тающий снег вымывает из почвы накопленные питательные вещества.

Первым из почвы уходит азот, поэтому с него нужно начать сезон ухода за садом. "Азотная добавка повышает урожайность и увеличивает зеленую массу, этого элемента недостаточно почти во всех почвах, - отмечено в сообщении. - Нехватка азота проявляется в задержке цветения и замедлении роста растений. У плодовых культур листья становятся красными, у овощей - желтыми. Азот хорошо растворяется в воде и легко усваивается растениями. Необходимо вносить по 30-35 грамм на каждый квадратный метр кальциевой или аммиачной селитры либо мочевины".

Калий помогает противостоять перепадам температур и активирует развитие корневой системы. При его недостатке листья закручиваются трубочкой, края листа отмирают и образуется краевой ожог. Хлористый калий, калийная соль вносится по 20 грамм на метр квадратный.

Фосфор повышает скорость развития и созревание плодов. При дефиците элемента наблюдают засыхание листьев, они покрываются сине-зелеными пятнами. Необходимо вносить суперфосфат в дозировке 25 грамм на 1 кв.м.

Приступать к подкормкам следует только при полном таянии снега. Первыми обработайте многолетние деревья и кустарники, их корневые системы способны впитывать полезные вещества из почвы, когда она еще слегка подмерзшая. Удобряйте не под самый ствол дерева, а вокруг него, сообщила Тюменская линия.