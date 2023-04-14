Российские кардиологи ознакомились с опытом работы заводоуковской больницы

Семнадцать врачей-кардиологов побывали в областной больнице №12. Основой внимания к Заводоуковску стало то, что именно здесь был открыт первый в регионе центр хронической сердечной недостаточности и липидный кабинет.
"Мы всегда стараемся сотрудничать с коллегами из других областей. Обмениваемся опытом, ведь это главный драйвер развития и совершенствования качества предоставляемых медицинских услуг", - рассказал главный врач областной больницы №12 Николай Сипачев.
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