Российские кардиологи ознакомились с опытом работы заводоуковской больницы

Семнадцать врачей-кардиологов побывали в областной больнице №12. Основой внимания к Заводоуковску стало то, что именно здесь был открыт первый в регионе центр хронической сердечной недостаточности и липидный кабинет.

"Мы всегда стараемся сотрудничать с коллегами из других областей. Обмениваемся опытом, ведь это главный драйвер развития и совершенствования качества предоставляемых медицинских услуг", - рассказал главный врач областной больницы №12 Николай Сипачев.