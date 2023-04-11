СМИ приглашают на региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Открыта аккредитация СМИ на региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.
Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами, получить консультацию от сотрудников центра "Мой бизнес" по организации собственного дела, а также познакомиться с наиболее востребованными профессиями региона.
Мероприятия состоится 14 апреля в Тюменском технопарке. В 11.00 с приветственным словом к участникам ярмарки выступит Алексей Райдер, заместитель губернатора Тюменской области.
Далее планируется обход площадки. Пресс-подход состоится в 11.40. Спикерами выступят: Райдер, заместитель губернатора Тюменской области; Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.
В 12.00 начнется круглый стол с работодателями на тему "Об обеспечении бизнеса кадрами необходимой квалификации и меры поддержки предпринимателей" (зал "Президент").
Аккредитация проходит до 12 часов 13 апреля.
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