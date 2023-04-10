Реабилитацию в "Ступенях" за смену прошли более 40 тюменских подростков

В Областном центре профилактики и реабилитации завершилась зимняя смена проекта "Ступени". Подростки за три месяца научились новым принципам жизни, в которой нет места вредным привычкам и пристрастиям.

В ходе реабилитационной программы ребята в возрасте от 14 до 17 лет стремились изменить свои жизненные приоритеты, отдав предпочтение здоровой и активной деятельности. Завершилась смена "выпускным", во время которого подростки показали, чего достигли благодаря участию в проекте "Ступени".

По словам реабилитантов, для каждого из них было полезно вырваться из привычной среды, чтобы в последующем при участии мудрых наставников совершить победу над собой. Давая напутствия выпускникам, директор Областного центра профилактики и реабилитации Нариман Караисаев и начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева пожелали им выбрать в жизни правильную дорогу и, получив важные и полезные знания, использовать их в общении со своими сверстниками для пропаганды здорового образа жизни.

На протяжении всей смены с ребятами проводились мероприятия воспитательной, профилактической, спортивно-оздоровительной, трудотерапевтической направленности, с ними работали медики, психологи, социальные педагоги, культорганизаторы и другие специалисты. Подростки сумели поправить свое физическое и психическое здоровье, подготовились к новым свершениям и научились брать на себя ответственность со свое будущее.

Комплексная работа, проведенная с каждым из участников проекта "Ступени", имеет множество авторских компонентов, разработанных тюменскими специалистами в сфере профилактики наркомании, алкоголизма, девиантного и антисоциального поведения. Уникальные методики, применяемые в Тюменской области, становятся предметом обсуждения на межрегиональных конференциях и семинарах. За период деятельности программы через нее прошли сотни молодых жителей региона, которые до сих пор остаются чистыми и трезвыми, а их судьба после завершения курса на протяжении нескольких лет отслеживается специалистами.

Областной центр профилактики и реабилитации — ведущее в Тюменской области государственное учреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних. Реабилитация взрослых, склонных к злоупотреблению психоактивными веществами, проходит в рамках проекта "Феникс", а работа с несовершеннолетними проводится на проекте "Ступени", сообщает пресс-служба ГАУ ТО "Областной центр профилактики и реабилитации".