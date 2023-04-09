Дачникам советуют провести весеннюю обрезку яблонь

Оптимальные сроки обрезки яблони, сообщается на сайте Россельхозцентра, при переходе среднесуточной температуры выше ноля градусов.
"Обрезка поможет избавиться от больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов", - отмечено в сообщении.
Эти мероприятия необходимы для формирования симметричной кроны. Первую обрезку проводить лучше сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 1 метра. Если есть боковые побеги, выбирают 3-4 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.
Обрезка двухлетнего саженца аналогична с однолетним. Крону формируют из 3-5 сильных скелетных ветвей, они должны отходить от центрального проводника на угол 60-90 градусов, не меньше. Проводник (главная ветвь) должен быть расположен выше остальных ветвей на 4-5 почек.
При обрезке плодоносящих яблонь рекомендуется укорачивать основные ветви – чтобы немного замедлить рост дерева. Если оно будет тратить силы на рост веток, плодам останется меньше питательных веществ. При правильно сформированной кроне особых работ с весенней обрезкой не будет.
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