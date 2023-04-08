Как сделать блюдо полезным, рассказали специалисты

Сделать любое блюдо полезным помогут советы от специалистов тюменского Роспотребнадзора.

Пробуйте запекание вместо жарки и готовку на пару взамен тушения. Если хочется получить румяную корочку, не отказывайте себе в этом, просто запекайте любимое мясо в духовке. Блюдо, приготовленное таким способом, получится сочным, полезным, а еще сэкономит вам время.

Тушение способно разрушить полезные вещества в продуктах, поэтому здесь лучше отдать предпочтение готовке на пару – в пароварке, кастрюле или мультиварке. опробуйте заменить свинину индейкой, которая обладает схожей структурой крупных волокон.

Оставьте овощи немного недоваренными. Чем дольше мы их готовим, тем больше пользы они теряют. Старайтесь оставлять их слегка не доготовленными, чтобы овощи не успели превратиться в пюре или кашу и сохраняли свою форму.

Добавляйте меньше соли и компенсируйте недостаток другими специями. Отдавайте предпочтение отдельным специям без примесей, либо уменьшайте количество соли в блюде при добавлении микса, сообщает "Тюменская область сегодня".