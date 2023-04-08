Как избавиться от тли на рассаде, рассказала эксперт

Дома растения тоже могут страдать от вредителей. Как избавиться от черных мушек и тли на рассаде, рассказала эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова.

Специалист объясняет, что обычно сцириды (почвенный комарик) появляются в результате переувлажнения грунта. Нужно понимать, что полив должен быть регулярным, но не чрезмерным. Вторая причина появления вредителей – зараженный личинками грунт.

– Отрегулируйте режим полива. При массовом заражении можно на несколько часов включить фумигатор с таблеткой от комаров. Посадки замульчируйте Диатомитом или Вермикулитом – это будет способствовать собиранию излишней влаги, и мушки не будут размножаться. Можно применить посыпание верхнего слоя грунта препаратом Гром 2 для полного уничтожения вредителя.

Тля может появиться и на рассаде. Чтобы защитить от нее растения, Нина Щербакова советует раз в 5-7 дней опрыскивать рассаду раствором хозяйственного мыла (25-30 г на 1 л воды). Также можно применить раствор зеленого мыла. Если вредитель массово размножился на рассаде, то лучше всего применить опрыскивание биологическим инсектицидом Фитоверм. Для лучшего эффекта нужно произвести 2-3 обработки с периодичностью 5-7 дней, сообщила "Тюменская область сегодня".