Фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ пройдет в Тюмени

Фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ, в котором волонтеры, предприниматели, некоммерческие организации и жители нашего города могут бесплатно обменяться товарами и услугами, а самое главное - почувствовать поддержку, пройдет в Тюмени 21 апреля в ДТиС "Пионер". Он подарит жителям и гостям города возможность обмениваться не только полезными вещами и услугами, но и приятными эмоциями, теплом добрых, неравнодушных сердец.

Организаторы фестиваля приглашают некоммерческие организации, представителей бизнеса, опорные и студенческие центры добровольчества, образовательные организации присоединиться к мероприятию. "Организация работы площадки бесплатная. На фестивале можно презентовать свою продукции или услуги, провести танцевальную разминку или шоу-программу, развернуть консультационный пункт или спортплощадку, провести мастер-класс, квест-игру, квиз, викторину и т.д. Чем больше активностей, тем интереснее и ярче станет праздник! Каждый партнер сам определяет, что и в каком количестве будет являться подарком от него", - отмечают организоторы.

Для участия в качестве партнера нужно до 17 апреля заполнить форму с подробным указанием необходимого оборудования для технического сопровождения площадки.

Обычные жители города также могут выступить дарителем на фестивале. Для этого необходимо с 16 по 21 апреля принести небольшой подарок в региональный Штаб помощи #МЫВМЕСТЕ в "Пионер". Взамен каждый получит приятный сюрприз. Принесенный подарок обязательно будет передан кому-то из гостей в день проведения фестиваля.

Подробная информация по участию в фестивале по телефонам организаторов:

89199526414 (Анастасия), координатор акции в Тюмени и Тюменской области;

89292164932 (Мила), ответственный по работе с партнерами;

89123825910 (Юлия), ответственный за проведение Фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ в муниципальных образованиях Тюменской области;

89044908170 (Надежда), ответственный за проведение Фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ в рамках работы опорных центров добровольчества региона;

89199565361 (Валентина) - информационное сопровождение Фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ;

89026913446 (Мария), 89612048499 (Дарья), по вопросам подарков;

89220419036 (Татьяна) – организация площадок фестиваля.