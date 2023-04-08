Уровень зарплат в Тюменской области увеличился на 13,5%

Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе по среднемесячной начисленной зарплате. В январе в среднем по региону она составила 59 тыс. 974 рубля – на 13,5% больше, чем в начале 2022 года, сообщил Росстат.

Лидирует в УрФО Ямало-Ненецкий автономный округ, где в среднем начислили 128 тыс. 383 руб. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 91 тыс. 667 руб.

В Свердловской области средний заработок составил 56 тыс. 305 руб., в Челябинской – 50 тыс. 962 руб., в Курганской – 41 тыс. 725 руб. В среднем по России заработок в январе составил 63 тыс. 260 руб. – на 12,4% больше, чем годом ранее, сообщил Вслух.ру.