Бойцам тюменского "Кедра" передали допоборудование от земляков

Бойцы тюменского батальона "Кедр" поблагодарили земляков за очередную партию оборудования - необходимые им вещи и оборудование приобретены благодаря акции "100 миллионов для Победы".
"От батальона "Кедр" благодарю Тюменскую область: жителей, губернатора за оказанную помощь в рамках акции "100 миллионов для Победы" . Все мы получили. Все очень нужно. Спасибо вам большое!" - сказал один из военных.
Обеспечение тюменских подразделений - под личным контролем губернатора Александра Моора, дополнительное оборудование приобретается и поставляется в зону проведения СВО по запросам бойцов, напомнили в информационном центре правительства ТО.
По данным сайта акции, на 3 апреля на благотворительный счет "100 миллионов для Победы" поступило более 47 млн рублей, участие приняли 476 компаний и 4324 человека.
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