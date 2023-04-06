Бойцам тюменского "Кедра" передали допоборудование от земляков

Бойцы тюменского батальона "Кедр" поблагодарили земляков за очередную партию оборудования - необходимые им вещи и оборудование приобретены благодаря акции "100 миллионов для Победы".

"От батальона "Кедр" благодарю Тюменскую область: жителей, губернатора за оказанную помощь в рамках акции "100 миллионов для Победы" . Все мы получили. Все очень нужно. Спасибо вам большое!" - сказал один из военных.

Обеспечение тюменских подразделений - под личным контролем губернатора Александра Моора, дополнительное оборудование приобретается и поставляется в зону проведения СВО по запросам бойцов, напомнили в информационном центре правительства ТО.

По данным сайта акции, на 3 апреля на благотворительный счет "100 миллионов для Победы" поступило более 47 млн рублей, участие приняли 476 компаний и 4324 человека.