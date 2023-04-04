Более 720 тюменских пар получили выплаты к семейным юбилеям

За 1 квартал 2023 года более 720 семейных пар Тюменской области получили единовременную выплату на общую сумму свыше 16 млн рублей в связи с юбилеем заключения брака.

Решение о введении единовременной выплаты супружеским парам в связи с юбилейной датой заключения брака принял губернатор Тюменской области Александр Моор после соответствующего обращения одного из жителей области во время прямой линии в декабре 2021 года.

Единовременная выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-летие, 75-летие супружеской жизни). Чтобы ее получить, супруги должны иметь российское гражданство и прожить в Тюменской области на дату обращения не менее 5 лет подряд.

Подать заявление на единовременную выплату может один из супругов лично либо через своего представителя через МФЦ или учреждения социального обслуживания населения по месту жительства, а также через портал услуг Тюменской области. Телефон горячей линии 8-800-1-00000-1.

Обратиться за единовременной выплатой можно не ранее чем за 1 месяц до наступления даты юбилея супружеской жизни и не позднее 12 месяцев после дня юбилея супружеской жизни.