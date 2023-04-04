Жители Тюменской области смогут подзаработать на поджигателях

Неравнодушные к защите лесов и полей от природных пожаров и сознательные граждане смогут получить выплаты за сообщения о нарушителях противопожарного режима, при условии что информация будет достоверной, заявитель первым и не анонимным.

Правительство Тюменской области утвердило порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении ландшафтных пожаров в Тюменской области, и (или) за содействие задержанию указанных лиц правоохранительными органами.

Согласно утвержденному порядку за сообщение информации, на основе которой будет установлен виновник возникшего ландшафтного пожара, положена выплата в размере 40 тысяч рублей. А тем, кто поможет задержать виновника, – 50 тысяч рублей.

Для получения выплаты необходимо обращаться в департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.