Тюменская область в весенний призыв в армию отправит 1 700 новобранцев

1 700 жителей Тюменской области пополнят ряды Вооруженных Сил РФ во время весеннего призыва, он проходит с 1 апреля до 15 июля.

В Тюменской области работают 27 призывных комиссий муниципальных образований. На них планируется вызвать порядка 10 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Также создана региональная комиссия, ее возглавил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Первые отправки призывников в войска планируется начать после 20 апреля.

Традиционно около 15 человек будут направлены для прохождения военной службы в "Президентский полк".

В военном комиссариате области совместно с военной прокуратурой организована горячая линия по вопросам призыва. Телефоны: (3452) 79-19-23 и 64-76-24.

Военнослужащие, направленные к местам прохождения службы по призыву, к участию в специальной военной операции не привлекаются.