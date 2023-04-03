Тюменская область в весенний призыв в армию отправит 1 700 новобранцев

1 700 жителей Тюменской области пополнят ряды Вооруженных Сил РФ во время весеннего призыва, он проходит с 1 апреля до 15 июля.
В Тюменской области работают 27 призывных комиссий муниципальных образований. На них планируется вызвать порядка 10 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Также создана региональная комиссия, ее возглавил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Первые отправки призывников в войска планируется начать после 20 апреля.
Традиционно около 15 человек будут направлены для прохождения военной службы в "Президентский полк".
В военном комиссариате области совместно с военной прокуратурой организована горячая линия по вопросам призыва. Телефоны: (3452) 79-19-23 и 64-76-24.
Военнослужащие, направленные к местам прохождения службы по призыву, к участию в специальной военной операции не привлекаются.
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