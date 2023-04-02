Как подготовить деревья и теплицу к сезону, рассказали тюменцам

14:37 02 апреля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В апреле тюменские садоводы спешат на свои участки, чтобы обрезать деревья и подготовить теплицу. Как это сделать правильно, рассказала эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова.

– Лучшим сроком обрезки плодовых в Тюменской области считается конец второй – начало третьей недели апреля, когда уже нет резких заморозков и температура воздуха не опускается ниже -15 С. А завершают обрезку до начала набухания на молодых деревьях почек. В случае продолжения обрезки на молодых растениях с уже начинающими распускаться почками это приводит к задержке весеннего развития и снижению их общей жизнедеятельности. Взрослые плодоносящие деревья можно обрезать и в период распускания почек, появления листьев, в период цветения, даже неделю после него, – пояснила эксперт.

Нина Щербакова рекомендует хорошо прорыхлить грунт в теплице после зимы. Если вы обнаружили белокрылку в теплице, нужно обязательно прожечь серно-табачную шашку, а сам грунт пролить раствором препарата Актара. В конце месяца, когда грунт хорошо прогреется, его следует пролить Эм- препаратом (Байкал, Сияние) для обогащения полезной микрофлорой.

Теги: садоводы , советы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2023