Как подготовить деревья и теплицу к сезону, рассказали тюменцам

В апреле тюменские садоводы спешат на свои участки, чтобы обрезать деревья и подготовить теплицу. Как это сделать правильно, рассказала эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова.

– Лучшим сроком обрезки плодовых в Тюменской области считается конец второй – начало третьей недели апреля, когда уже нет резких заморозков и температура воздуха не опускается ниже -15 С. А завершают обрезку до начала набухания на молодых деревьях почек. В случае продолжения обрезки на молодых растениях с уже начинающими распускаться почками это приводит к задержке весеннего развития и снижению их общей жизнедеятельности. Взрослые плодоносящие деревья можно обрезать и в период распускания почек, появления листьев, в период цветения, даже неделю после него, – пояснила эксперт.

Нина Щербакова рекомендует хорошо прорыхлить грунт в теплице после зимы. Если вы обнаружили белокрылку в теплице, нужно обязательно прожечь серно-табачную шашку, а сам грунт пролить раствором препарата Актара. В конце месяца, когда грунт хорошо прогреется, его следует пролить Эм- препаратом (Байкал, Сияние) для обогащения полезной микрофлорой.