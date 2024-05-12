Тюменская молодежь может отправиться на "Метеор"

4 июля в Нижнем Новгороде стартует молодежный форум Приволжского федерального округа для представителей сферы креативных индустрий, волонтеров, медиаспециалистов и других. Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 20 мая.

На событии молодые люди посетят лекции и круглые столы, встретятся с экспертами федерального, окружного и регионального уровней, поучаствуют в дискуссиях, мастер-классах и разработают итоговые продукты по каждой образовательной траектории. Также участников ждут выставки, фестивали, акции и турниры.

Тюменцы могут попробовать себя в одном из семи тематических образовательных треков события:

"Движение навстречу" — для событийных волонтеров;

"Прямой эфир" — для медиаспециалистов, маркетологов, продюсеров, копирайтеров, блогеров, дизайнеров, фотографов и видеографов;

"Сила мысли" — для диджитал-специалистов и тех, кто учится по IT-специальности;

"Инвестируй в будущее" — для начинающих и действующих предпринимателей, деятелей креативных индустрий;

"Полет творчества" — для представителей креативного кластера: режиссеров, художников, сценаристов, кураторов выставок, артистов;

"Движение первых" — для юных участников в возрасте от 14 до 17 лет;

"Регион для молодых" — для руководителей проектов в сфере культуры и молодежной политики, руководителей арт-резиденций и молодежных центров.

Во время форума молодежь может получить грантовую поддержку до 1 млн рублей на реализацию своего проекта — для этого нужно подать заявку на платформе "Росмолодежь. Гранты" до 29 июня, сообщает Мегатюмень.