Некоторые насекомые могут улучшить плодородие

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Кирилл Фуртаев рассказал о таких насекомых. Они обитают в наших широтах.

Одними из них являются божьи коровки, настоящее название которых - тлевые коровки.

Всеми известный жучок оказывается настоящим спасением от садовой тли. Взрослые особи и личинки поглощают большое количество тли, клещей, мягкотелых насекомых и яиц клопов. Известно, что личинки божьей коровки способны съедать до 40 тли в час. Взрослые же питаются нектаром и пыльцой, помогая при опылении цветков. Ярко-желтые маленькие яйца личинок божьей коровки откладываются на стебли и листья растений, и тоже считаются весьма аппетитными.

"Чтобы привлечь тлевых коровок на свою сторону, посадите на участке кинзу, укроп, фенхель, алиссум, тимьян, душицу, тысячелистник - эфирные масла этих растений привлекают коровок", - советует эксперт, сообщает КП-Тюмень.