В Тобольске обсудили обеспечение правопорядка в городе

На плановом заседании комиссии по обеспечению правопорядка участники заседания обсудили состояние криминогенной обстановки на территории города по итогам 2022 года.

"По итогам 12 месяцев 2022 года по г. Тобольску выявлено 1569 преступлений, что на 14,4% ниже уровня прошлого года (АППГ-1833), – сообщил врио замначальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России "Тобольский" Борис Якубов. – Уровень тяжких и особо тяжких преступлений также снижен, 524 преступления в этом году против 570 прошлого года".

На территории обслуживания МО МВД России "Тобольский" установлен АПК "Безопасный город", который в настоящее время включает в себя 639 камер видеонаблюдения за объектами и местами с массовым пребыванием граждан.

За 12 месяцев 2022 года с применением АПК "Безопасный город" раскрыто 2 преступления по ст. 161 УК РФ и 158 УК РФ, выявлено 13 административных правонарушений по ст. 20.21 КоАП РФ.

О формировании реестра объектов, представляющих потенциальный интерес для совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних, и принятии мер к обеспечению безопасности на данных объектах доложил присутствующим директор Управления по ГО ЧС города Тобольска Михаил Шишкин.

Сотрудниками служб и подразделений тобольской полиции проводится регулярная работа, направленная на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, соблюдения мер сохранности их жизни и здоровья.

Инспекторами ОДН проверяются потенциально опасные объекты, заброшенные здания, сооружения, объекты незавершенного строительства с целью выявления несовершеннолетних, предотвращения противоправных деяний.

Сотрудниками отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях предупреждения случаев правонарушений несовершеннолетних, а также противоправных деяний в отношении них, организована профилактическая работа по ограничению свободного доступа к объектам, представляющим потенциальный интерес.

О принятии мер в отношении предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере услуг общественного питания и розничной торговли, нарушающих особые требования и правила розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории города рассказала директор департамента экономики Зухра Исимбаева.

Зухра Фаритовна напомнила присутствующим о принятом администрацией города постановлении, которое определяет границы территорий, прилегающие к зданиям (строениям, сооружениям, помещениям) социального назначения, которые проходят по линиям, равноудаленным от каждого входа в здания (строения, сооружения, помещения) до входа в объект розничной торговли и (или) объект общественного питания.