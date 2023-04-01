Наиболее популярные способы мошенничества назвали в полиции

О самых популярных способах мошенничества в регионе рассказал начальник УМВД по Тюмени Андрей Кабанов.

Гражданам звонят якобы сотрудники Центробанка России, правоохранительных органов (из полиции СК, ФСБ). В топе популярности история "ваш родственник спровоцировал ДТП, нужны деньги для медпомощи и избежания уголовное ответственности". Аферисты предлагают заработать на бирже и инвестиционных площадках. А также действуют через соцсети, сайты объявлений "Авито", "Юла", сообщил начальник в ходе заседания в гордуме.

За 2022 год количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось на 10,4%. При этом стала лучше и раскрываемость: 25,8% против 21,8% годом ранее. Андрей Кабанов сообщил, что чаще от действий мошенников страдают пожилые люди, такова ситуация по всей России. Поэтому важно предупреждать престарелых родственников о возможной опасности и рассказывать, что делать в конкретных случаях.

Пострадавшим от действий мошенников следует заявить об этом в полицию, телефон 102, уточняет Вслух.ру.