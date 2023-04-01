Как помочь домашним питомцам не скучать дома, рассказали тюменцам

Часто хозяева питомцев много времени проводят вне дома. Зоопсихолог Наталья Нечаева рассказала о правилах, которые следует соблюдать, чтобы четвероногие легче переносили одиночество в квартире.

Первое правило – создать затемнение в доме с помощью плотных штор или жалюзи. Сумерки – период кошачьей активности, так кошка не заляжет спать на весь день, а потом не устроит хождения ночью.

"Оставить интерактивные игрушки: лабиринты, боксы с мышками или мячами, развивающие игры. Чтобы они казались интереснее, можно их дополнить крокетами корма, ведь игра в добывание еды самая приятная. Убедитесь, пожалуйста, в безопасности мелких игрушек, чтобы мячики нельзя было разгрызть и проглотить, у мышек были крепко закреплены детали, а веревочки лучше использовать только в присутствии хозяина", – добавила специалист.

Корм и вода всегда должны быть в свободном доступе в разных помещениях. Так кошка не заполучит стресс от того, что еда закончилась, и будет спокойнее, сообщает АиФ-Тюмень.