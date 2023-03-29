Работники системы допобразования пройдут в Тюмени управленческую школу

Первая флагманская школа управленческих команд "Флагманы дополнительного образования Тюменской области" пройдет в Тюмени 30 и 31 марта. Ее участниками станут 28 команд: по одной - из каждого муниципалитета и три - из областной столицы.
В состав команд войдут руководители Муниципальных опорных центров (МОЦ), представители педагогического сообщества и методических служб учреждений сферы дополнительного образования.
Команды будут работать на 3 площадках:
• "Воспитание детей на основе традиционных ценностей отечественного культурно-исторического наследия";
• "Динамическое развитие региональной системы дополнительного образования детей";
• "Профессиональное самоопределение и профессиональная ориентация детей с учетом приоритетов социально-экономического развития региона".
В течение двух дней участникам предстоит пройти 3 конкурсных испытания: "Блиц нон-стоп", "Проектирование" и "Принятие решения на основе данных". Между испытаниями будут проходить стратегические сессии, на которых в очном и онлайн форматах выступят приглашенные эксперты из Москвы: Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-методической работе ФГБУК "ВЦХТ", почетный работник СПО РФ, аккредитованный эксперт Рособрнадзора, кандидат педагогических наук, Демьянова Мария Юрьевна, координатор проектов отдела реализации проектов в сфере образования АНО "Россия-страна возможностей", Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник ФГБУК "ВЦХТ", доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Криницкая Галина Михайловна, начальник научно-методического отдела ФГБУК "Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий", кандидат педагогических наук, Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ, кандидат психологических наук, доцент.
Подведение итогов первой флагманской школы управленческих команд состоится 31 марта в 14.30. Победитель будет награжден кубком.
Школа проводится в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", а также Концепции развития дополнительного образования, внедрения Целевой модели региональных систем дополнительного образования в Тюменской области. Организаторы: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер".
Школа проводится в рамках национального проекта "Образование", а также Концепции развития дополнительного образования, внедрения Целевой модели региональных систем дополнительного образования в Тюменской области.
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