В Тобольске выяснили, насколько безопасны местные отели

На плановом заседании антитеррористической комиссии города участники совещания заслушали информацию о принимаемых мерах, в пределах полномочий, к правообладателям, оказывающим услуги по размещению граждан (гостиницы, хостелы), не исполнившим требования постановления Правительства РФ "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов".

Согласно информации департамента по культуре и туризму, в перечень коллективных средств размещения, расположенных на территории города, по состоянию на 5 марта 2023, включено 47 объектов.

Начальник МО МВД России "Тобольский" Денис Долгих доложил об организации работы по противодействию деятельности членов международных экстремистских (террористических) организаций и профилактике проявлений политического, национального и религиозного экстремизма:

Целью проводимой работы является снижение уровня радикализации различных групп населения города Тобольска, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую деятельность. Сотрудники тобольской полиции принимают активное участие в проведении социально значимых акций и мероприятий, способствующих разработке и распространению пропагандистских материалов, направленных на повышение правовой культуры граждан, выявлению и пресечению противоправной деятельности отдельных лиц, осуществляющих пропаганду идей экстремизма, терроризма, социальной, национальной, расовой ненависти и вражды. Молодому поколению разъясняются последствия негативного влияния идеологии терроризма и экстремизма, а также предусмотренной законом ответственности за совершение преступлений и правонарушений экстремистской направленности.

О состоянии антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей доложил директор департамента городской среды Александр Иваницкий:

В перечень мест массового пребывания людей включены 8 мест, находящихся в собственности администрации города Тобольска, переданных в оперативное управление департаменту. Объекты обследованы и категорированы.

Помимо этого, участники заседания обсудили принимаемые меры по антитеррористической защищенности объектов и территорий религиозных организаций и инженерно-техническую и физическую защиту объектов транспортной инфраструктуры.