Около 500 человек участвуют в региональном этапе чемпионата "Профессионалы"

495 школьников и студентов Тюменской области участвуют в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"

Молодые люди проявят мастерство в 86 компетенциях. Чемпионат стартовал сегодня, 27 марта, в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Вместе с участниками, экспертами, волонтерами он объединил порядка 2 000 человек.

Директор Департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров:

Тюменская область уже 10-й год проводит конкурсы профессионального мастерства в разных форматах. И масштаб год от года растет. Одна из особенностей чемпионата — более тесное сотрудничество с работодателями. Сейчас они участвуют в роли экспертов. Это возможность и для ребят увидеть будущего работодателя, и для предприятий включиться в формирование конкурсных заданий, вкладывая в них то, что нужно на производстве.

Конкурсантами являются 165 школьников (от 14 лет) и 330 студентов программ среднего профессионального образования Финал чемпионата по наиболее массовым и востребованным компетенциям состоится с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.