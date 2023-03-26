О профилактике инфекционных заболеваний рассказала тюменский врач

С 20 по 26 марта в Тюменской области проводится "Неделя профилактики инфекционных заболеваний". Об организации профилактических мер рассказала заведующая отделением медицинской профилактики взрослой поликлиники ОКБ №2 г. Тюмени Альбина Усманова.

В развитии инфекционных заболеваний есть несколько периодов: инкубационный, начальный, период развития клинических проявлений, период исхода заболевания. Профилактика инфекционных заболеваний - это комплекс мероприятий направленных на предупреждение заболеваний и факторов риска их развития. Очень важно "перекрыть" пути распространения болезни.

Для профилактики инфекций, передающихся воздушно-капельным путем (грипп, туберкулез и др.) достаточно использовать маски, проветривать помещения, не быть в скоплении людей. Предотвратить заражение через пищу (все кишечные инфекции, вирусный гепатит А) поможет соблюдение личной гигиены, мытье рук и продуктов питания, их правильное хранение.

Заболевания, передающиеся половым путем (вирусный гепатит В и С, ВИЧ-инфекция, герпес, сифилис), можно предупредить, используя презервативы и исключив беспорядочные связи.

Профилактика инфекций, заражающих нас через кровь (наиболее часто – вирусный гепатит В, ВИЧ-инфекция) помогают стерильный хирургический инструментарий, отказ от татуировок (особенно в домашних условиях), уточнила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).