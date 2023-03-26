Об особенностях лука-севка рассказали тюменские агрономы

В марте в магазинах большой выбор сортов лука-севка. Выбирать лучше всего луковицы размером от 1,5 до 2 см. "Это идеальный вариант посадки весной. Лук такой фракции дает крупную луковицу, – отмечается в сообщении Россельхозцентра.

- Самые маленькие луковички до 1,5 см в диаметре лучше брать для подзимних посадок. Фракцию более 2 см при весенней посадке рекомендуется сажать на неделю позже мелкой, так как есть вероятность, что растение будет стрелковаться и требовать постоянного и тщательного ухода". После покупки семенной лук лучше поместить в коробку и просушить возле батареи.

Хранить севок можно в кладовке или под кроватью при комнатной температуре. Не накрывайте лук, ему необходимо проветривание. Не храните лук в холодильнике, уточняет Тюменская линия.