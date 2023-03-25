Чем полезны редька, репа и редис, рассказали специалисты

В весенний период помочь иммунитету способны полезные свойства корнеплодов – редиса, редьки и репы. Об этом рассказали специалисты тюменского управления Роспотребнадзора.

Редис помогает пищеварению и притупляет чувство голода, что делает его диетическим продуктом с калорийностью в 16 пунктов на 100 грамм. Из витаминов в нем содержится аскорбиновая кислота, витамины группы В и калий. Следует быть осторожными. Употребление редиса натощак может привести к вздутию живота. Не показан корнеплод и в период обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при панкреатите и желчнокаменной болезни.

В редьке содержатся эфирные масла и гликозиды. Эти вещества обладают антибактериальными свойствами, что делает корнеплод незаменимым в период сезонных простуд. Редька поможет восполнить в организме содержание калия, натрия, магния, кальция и железа. Корнеплод также не стоит употреблять натощак – клетчатка быстро разжигает аппетит, что не всегда полезно при выборе диетического рациона питания.

Репа содержит полисахариды и клетчатку, которые легко усваиваются в кишечнике и оказывают на него благоприятное воздействие. Также корнеплод богат витамином С, витаминами группы В и провитамином А. Особенно высоко в репе содержание фосфора и серы. В сыром виде лучше не употреблять репу людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, печени и почек, сообщает Тюменская область сегодня.