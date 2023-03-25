В Тобольском музее хранятся свадебные шкатулки XIX века

Железные шкатулки первой половины XIX века после реставрации в мастерской Свердловского областного краеведческого музея Екатеринбурга вернулись в Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Известный исследователь уральской художественной росписи Василий Барадулин считает, что эти свадебные шкатулки были расписаны тагильскими мастерами в 1840 годах, рассказала на своей странице во ВКонтакте генеральный директор тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.

"На подобных подарочных шкатулках изображали разнообразные сцены, самые важные из которых помещали на крышке. Рисованный рассказ не был последовательным, как в лубке или "Житиях" на иконах. Выдерживался лишь принцип размещения сцен: на крышке – сюжет с обручением или свадьбой, на боковинах – сцены свиданий или сельские пейзажи", - написала она.

В мастерские Екатеринбурга шкатулки поступили в аварийном состоянии. Железо начало кородировать, осыпался красочный слой. Это могло привести к полной утрате живописи на шкатулках. Поверхность шкатулок была сильно загрязнена потеками масляной краски, покрывной лак сильно потемнел, изображения плохо читались, сообщает Тюменская линия.