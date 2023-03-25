Марафон "Всем миром" проведут в Тюмени

Фото - ТРАНБО «Открой мне мир»

31 марта в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" пройдет благотворительный инфомарафон #ВСЕММИРОМ, приуроченный ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Начало инфомарафона в 15:00.

Инфомарафон состоится в рамках работы региональной площадки Всероссийской семейного инклюзивного фестиваля "Люди как люди" (работа площадки с 14:30 до 17:30).

2 апреля – Всемирный день информирования об аутизме. Всероссийский семейный инклюзивный фестиваль "Люди как люди", приуроченный к этой дате, объединяет сотни государственных и общественных организаций, оказывающих помощь детям и взрослым с аутизмом.

На региональной площадке СО НКО представят проекты, помогающие детям с аутизмом из Тюмени и Краснодона, все желающие смогут сделать благотворительное пожертвование.

Состоится модный показ одежды тюменских брендов и коллекции одежды и аксессуаров дизайнеров с аутизмом "Особый взгляд", которые участники мероприятия смогут приобрести на ярмарке после показа.

Кроме того, горожане и представители прессы узнают об особенностях людей с аутизмом и существующих видах помощи, а также смогут внести личный вклад и поддержать социальные проекты, направленные на оказание помощи детям с нарушениями развития.

На мероприятие приглашаются социально активные, неравнодушные жители города, общественные объединения, а также те, кто хочет больше узнать об особенностях восприятия и обработки информации людьми с нарушениями развития.

Дополнительная информация: директор ТРАНБО "Открой мне мир" Суворова Маргарита Анатольевна, тел. 8 906 823 4055.