Военный учебный центр в Тюмени начал прием заявок от студентов

В ТюмГУ с 1 сентября 2023 года в университете начнется военная подготовка. Студенты ТюмГУ на добровольной основе могут пройти обучение в Военном учебном центре и получить воинское звание запаса, сообщил начальник ВУЦ подполковник Олег Журавлев и куратор центра руководитель управления Молодежной политики вуза Денис Степанчук.

Срок обучения в зависимости от специальности - от полутора до двух лет. Участвовать в конкурсном отборе могут только студенты первого курса бакалавриата или специалитета 2022-2023 года обучения любого института ТюмГУ.

Заявления принимаются до 31 марта. На июнь запланирована оценка физической подготовленности и текущей успеваемости. Обучение зачисленных по итогам всех этапов студентов начнется с 1 сентября. Занятия будут проводиться один раз в неделю на базе Военного учебного центра по адресу: ул. Пирогова, 3. В конце обучения пройдут учебные сборы длительностью в один месяц.

Военные билеты выпускники ВУЦ смогут получить по окончании учебы в университете.

Вторая встреча состоится 24 марта в 16:00 по адресу: ул. Володарского, 6, Белый зал. Для тех, кто не сможет присутствовать очно, будет организована онлайн-трансляция. Регистрация по ссылке.