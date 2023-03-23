В тюменских селах за 2023 год обновят пять школ

Пять современных школ на 242 места в 2023 году построят в селах и деревнях на замену старым деревянным.

"Это небольшие учебные заведения. Так, всего на 22 ребёнка рассчитано здание школы в селе Митькинское Вагайского района. Его сдадим к 1 сентября. Остальные школы побольше. Две на 60 мест в Вагайском районе (в селе Большой Карагай и в поселке Иртыш), а также одна в деревне Овсянникова Тобольского района. На 40 мест будет рассчитана школа в селе Крашенинино Упоровского района. Их планируем построить до конца года", - сообщил губернатор Моор.

Всего по программе замены деревянных школьных зданий в регионе нужно обновить 29 школ, 7 из них уже сданы в эксплуатацию, в 2023 году - 5, в 2024 - 3 и оставшиеся 14 планируется построить в 2025 году. В результате будет создано 1 149 учебных мест и 384 места в дошкольных отделениях. Кроме того, в 14 школьных зданиях разместятся фельдшерско-акушерские пункты.

12из подлежащих замене школ расположены на труднодоступных территориях. В капитальном исполнении планируется возвести 22 школы, еще семь образовательных учреждений получат модульные здания.

В веденных в эксплуатацию семи школах создано 192 места. Три школы расположены в Вагайском районе, две – в Тобольском районе, по одной – в Ялуторовском и Нижнетавдинском районах.