Как вернуть деньги за такси и ветклинику, рассказали тюменцам

Существуют сервисы, с помощью которых можно застраховать своих питомцев. Зоопсихолог Наталья Нечаева отмечает, в каких случаях стоит пользоваться такой услугой.

"Если есть хронические заболевания у ваших домашних животных, которые периодически обостряются. Если вы часто путешествуете вместе с питомцем. Пожилой возраст тоже может стать поводом, застраховать питомца", – отмечает эксперт.

По словам Натальи, есть множество сервисов, предлагающих онлайн-страхование питомцев и у всех разные условия и цены. Город проживания при страховании не важен, как отмечает зоопсихолог, важно, чтобы все понесенные расходы в клинике были документально подтверждены (чеки, квитанции, выписки ветеринара). В некоторых виртуальных сервисах, например, можно возместить даже затраты на поездку на такси до ветклиники, сообщает АиФ-Тюмень.